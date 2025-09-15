

Olay Turgutalp mahallesi Malazgirt caddesindeki 3 katlı binanın dairesinde meydana geldi. 2 gündür komşuları haber alamadıkları Recep Ç.(53)'nin kapısını çaldılar. Telefonlara da cevap vermeyen adamın komşuları harekete geçti. Komşuları 2. katın balkonundan şahsın evine girdi. Komşuları şahsı oda içerisinde yerde hareketsiz halde bulunca 112’ye bildirdiler. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK