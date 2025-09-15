23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda “nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi” suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilerden 125’i tutuklandı. 94 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin; sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı gibi temaları kullanarak dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Ayrıca müstehcen çocuk görüntülerini barındırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan valiler, başsavcılıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, il emniyet müdürleri, polisler ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, “Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirin” çağrısında bulundu.