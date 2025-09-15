

Olay İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde faaliyet gösteren bir restoranda meydana geldi. A.S.(42) ve beraberindeki arkadaşları V.Y.(34), A.Ö.(38), H.Ö.(45) ile birlikte restorana gitti. İşletme sahibi H.Ö.(63) ve müşteri A.S. Arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İhbarı alan Jandarma komutanlığı ekipleri olay yerine giderek olayı yatıştırdı. Jandarma ekipleri, şahısları uzaklaştırıp olay yerinden ayrıldı.



A.S.(42) ve beraberindeki arkadaşları V.Y.(34), A.Ö.(38), H.Ö.(45) ile birlikte restorana yeniden geldi. Tartışma bu sefer kavgaya dönüştü. Kavgada işletme sahibi H.Ö.(63) ile restoran çalışanları F.Y.(41) ve N.A.(34) darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kavgaya karışan 4 şahsı gözaltına aldı.