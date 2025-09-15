

Gezide öğrenciler, Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde doğanın zenginliğini keşfederken, Yürüyen Köşk’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çevreye verdiği önemi yerinde deneyimledi. Yalova Bonsai Müzesi ve TEMA Arboretumu’nda ise doğa ile sanatın uyumunu gözlemlediler.

Termal Atatürk Köşkü ziyareti ile öğrenciler, kültürel mirasla buluştu. Ardından İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi’ni ziyaret ederek kağıdın yapım sürecini yakından inceleyen öğrenciler, tarihle bilimi bir arada deneyimleme fırsatı buldu.



İnegöl MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Gökhan Yavuz, gezinin önemine dikkat çekerek, “Bu gezi, öğrencilerimiz için sadece bir doğa yolculuğu değil, aynı zamanda bir öğrenme ve değerler yolculuğu oldu. Doğayı yerinde tanıyarak, tarihimizi ve kültürümüzü hissederek, çevreye karşı sorumluluk bilincini güçlendirdiler. Çocuklarımızın toprakla kurdukları bağ, geleceğe bırakılacak en anlamlı mirastır” dedi.

Yavuz ayrıca, geçen yıl başlatılan “Okullarda Orman Programı” kapsamında öğrencilerin orman ekosistemini tanıyıp doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandıklarını belirterek, “Bu yıl da programımızı sürdürüyoruz; öğrencilerimizin hem bilimsel bilgiyle donanmalarını hem de doğaya karşı sorumluluk ve koruma bilinci geliştirmelerini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

DOĞANIN YENİDEN YEŞERMESİNE KATKI

Günün en duygusal anı, geçtiğimiz yaz orman yangınlarından etkilenen İğdirli Köyü’nde yaşandı. Öğrenciler, yanan ormanlık alanları görünce büyük üzüntü yaşadı; birçok ağaç, bitki ve hayvan türünün yok olduğunu fark etti. Ancak doğanın yeniden yeşerebileceğine inanan öğrenciler, kendi elleriyle tohumları toprağa ekerek geleceğe yeşil bir miras bırakma fırsatı buldu.

GELECEĞE DİKİLEN UMUT

Yalova gezisi, öğrencilerin hem doğayla hem de kültürel mirasla buluşmasını sağlarken, çevre bilincini pekiştirdi. Her bir tohum, yarınlara bırakılacak en değerli mirasın sembolü oldu. Bu anlamlı etkinlik, doğayla iç içe bir eğitim yolculuğu ve geleceğe dikilen bir umut olarak hafızalara kazındı.