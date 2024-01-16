Bursaspor’da Karacabey Belediyespor maçı hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 21. haftasında sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde dar alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı mas koşuları ile birlikte geniş alan çalışmalarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarınadevam edecek.