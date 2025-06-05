Şubat ayında başlayan satış süreci sonucunda, bugün itibarıyla 30 bin kombine bilete ulaşıldığını duyuran Çelik, tribünlerin doluluk oranına dikkat çekerek önemli detaylar paylaştı.

Özellikle Doğu Maraton ve Güney Kale Arkası – bilinen adıyla Teksas tribünü – gibi Bursaspor taraftar kültürünün en önemli merkezlerinde tüm koltukların, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da sadece kombine olarak satışa sunulduğunu ve şimdiden tükendiğini açıkladı. Bu bölgelerdeki taraftar ilgisinin hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Enes Çelik, bu tabloyu büyük bir gururla karşıladıklarını belirtti.

Kombine satışlarında gelinen noktada yalnızca 8 bin 250 adet biletin kaldığını belirten Çelik, bu sayının Kuzey Kale ve Batı tribünlerine ait olduğunu ifade etti. Başkan, bu kombine biletlerin de sezon başlamadan tükenmesini beklediklerini dile getirdi. Taraftarın kulübe duyduğu sevgiye ve yönetime gösterdiği güvene özellikle vurgu yapan Çelik, bu destekle birlikte hedefledikleri başarı yolunda önemli bir motivasyon yakaladıklarını söyledi.

Son olarak, yaklaşan bayram tatiline de değinen Enes Çelik, kombine bilet satışlarının bu süre boyunca online platformlar üzerinden devam edeceğini hatırlatarak taraftara yeniden çağrıda bulundu.