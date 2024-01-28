Bursaspor, Ankaraspor mağlubiyeti sonrası vakit kaybetmeden Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 23. haftasında ağırlayacağı Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve pas istasyonlarıyla başladı. İkinci bölümde dar alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.