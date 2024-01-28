Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanlığı, Susurluk Belediye Başkan adayı ve Gömeç Belediye Başkan Adayı için aday tanıtım programı düzenledi.

Balıkesir Avlu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Aday Tanıtım Törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç katıldı.

Toplantıda MHP’nin Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener ve MHP Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan yerel seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Aday tanıtım programında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantımızı coşkulu bir kalabalık ile gerçekleştik. Hep birlikte Türkiye Yüzyılına yürüyor, daha güçlü bir Balıkesir yolunda ilerliyoruz” ifadelerine yer verdi.