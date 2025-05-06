Trendyol Süper Lig’de bitime 4 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, transferde dünya çapında ses getirecek bir adım atmak üzere.

Başkan Dursun Özbek’in uzun süredir gündeminde olan yıldız futbolcu Leroy Sane için önemli bir gelişme yaşandı. Alman devi Bayern Münih, 28 yaşındaki kanat oyuncusuna yeni kontrat teklifini sundu ve karar vermesi için 10 günlük süre tanıdı.

Bild'in haberine göre, Bayern, Leroy Sane’ye yıllık 10 milyon euro maaş + 5 milyon euro bonus içeren 3 yıllık bir sözleşme teklif etti. Ancak kulüp, bu teklifin son ve net olduğunu oyuncuya iletti.

Almanya'da bu çıkış, "Sane için geri sayım başladı" şeklinde yorumlandı. Oyuncunun menajerliğini dünyaca ünlü isim Pini Zahavi'ye emanet etmesi ise ayrılık sinyali olarak değerlendiriliyor.

Bu sezon Bayern formasıyla 43 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.