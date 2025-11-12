Bursaspor Kulübü’nden ‘Kamuoyuna Duyuru’ olarak verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana sağlamak için çaba gösterdiğimiz şehrin birlik ve beraberliği, yönetimimiz adına en önemli ve hassas gündemimizdir. Süreç içerisinde, şehrin çok uzun yıllar sonrasında sağlamış olduğu bu beraberliğe gölge düşürecek, kulübümüzü maddi ve manevi açıdan zorda bırakacak bazı olaylarla karşılaşmış olmamıza, bazı sözlerin tutulmamış olmasına rağmen bunların büyük çoğunluğunu kamuoyu ile paylaşmaktan imtina ettik, ediyoruz. Dün sonlandırmak zorunda kaldığımızı duyurduğumuz göğüs sponsorluğu anlaşmasının gerçekleşebilmesi için sezon başında belirlediğimiz rakamın yarı tutarına (yüzde 50’sine) razı olmuş ve bu indirimin sonrasında, en azından ödemenin ivedilikle yapılmasını beklediğimizi muhataplarına bildirmiştik. Eylül ayında başlayan ve 26 Eylül’de resmi olarak duyuru ile sonuçlanan görüşmeler neticesinde şu ana kadar anlaşılan tutarın yalnızca yüzde 35’ini tahsil edebilirken, kalan tutarla ilgili her gün farklı bahaneler ve alakasız isteklerle kulübümüz oyalanmak istenmiştir. Son olarak dün sabah gerçekleşen görüşmeler sonucunda hiçbir ilerleme sağlanamayacağı ve sağlıklı netice alınamayacağı netleşmiş olup, söz konusu anlaşmanın iptal edildiği kamuoyuna duyurulmuştur."

Kaynak: Haber Merkezi