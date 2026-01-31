Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yoldan çıkarak deniz uçtu. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karpuzdere Mahallesi Vali Akı Caddesi Çınarcık istikametinde seyreden 34 FB 9405 plakalı pikabın sürücüsü Emirhan Algan bir anlık gözünün kararması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki denize doğru uçtu. Araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çınarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçta bulunan yolcu K.A ise kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denize düşen araç çekici ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.