İkinci yarıya Enes Çalışkan'ın yerine Mücahit Can Akçay'ı dahil ederek yapılan değişiklik, Bursaspor'un galibiyetine zemin hazırladı. Maçın 75. dakikasında Mücahit Can Akçay, kazanılan penaltıdan yararlanamadı. Ancak 83. dakikada sağ kanattan yapılan etkili ortada Hamza Gür'ün pasını iyi değerlendiren Tahir Babaoğlu, topu ağlarla buluşturarak Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. Maçın son anlarında ise Bursaspor, 90. dakikada kazanılan serbest vuruşu mükemmel bir şekilde değerlendiren Mücahit Can Akçay'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Haber merkezi