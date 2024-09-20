Kulüp, taraftarların yoğun talepleri üzerine yeni sezon kombine biletlerinin satışına yeniden başlandığını duyurdu. Kombineler, 25 Eylül 2024 Çarşamba gününe kadar tekrar satışta olacak. Bursaspor taraftarları, yeni sezon kombineleriyle tribünlerdeki yerini alarak şampiyonluk yürüyüşünü canlı olarak takip edebilecek.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kombinelerimiz, taraftarlarımızın yoğun isteğiyle bugünden itibaren 25 Eylül 2024 Çarşamba gününe kadar tekrar satışta! Yeni sezon kombinelerimizle tribünlerdeki yerini al, şampiyonluk yürüyüşümüzü yerinde izle!