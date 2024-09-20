Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Yönetim Kurulu, Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa hazır beton sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan ERMCO Başkanı Thorsten Hahn, Türkiye’nin beton sektöründeki hızlı gelişiminden ve etkileyici projelerinden övgüyle bahsetti.

THBB Başkanı ve ERMCO Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Işık ise Türkiye’nin Avrupa’daki hazır beton üretim hacmindeki liderliğine ve sektörel katkılarına dikkat çekti.

ERMCO Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan THBB Başkanı ve ERMCO Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Işık, “İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. Geçtiğimiz yıllarda büyüyen ve gelişen Türkiye’de birçok alt yapı yatırımı yapıldı. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri Türkiye’nin kalbinin attığı İstanbul’da inşa edildi. İstanbul’da iki kıtayı deniz altından bağlayan batırma tüp tüneli projesi Marmaray ve kara yolu projesi Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü Osman Gazi Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın beşinci en yüksek barajı Yusufeli Barajı gibi birçok yeni yatırım hayata geçti. Bütün bu süreçte Türkiye hazır betonun en fazla kullanıldığı ülkelerden biri oldu. Türkiye’deki alt yapı yatırımlarıyla hem Avrupa’nın hem de dünyanın gözü üzerimizde olmaya devam edecek.” dedi.

AVRUPA’DA LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

THBB Başkanı Yavuz Işık Türkiye’nin hazır beton üretim hacmi açısından Avrupa’da lider olduğuna işaret ederek, “Sektörümüz 2023 yılı verilerine göre 7 milyar avroluk cirosu, 40 bine ulaşan istihdam hacmi ve yıllık 115 milyon metreküplük üretimiyle inşaat sektörüne ve buna bağlı olarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. İnşaat sektörünün en temel kolu olan sektörümüz bu üretim hacmiyle, Avrupa’da liderliğini sürdürmektedir.” diye konuştu.

Türkiye’de hazır beton üretiminin, seksenli yılların ikinci yarısından itibaren yaygınlaşmaya başladığını söyleyen THBB Başkanı Yavuz Işık, “Birliğimiz, kurulduğu 1988 yılından bu yana, ülkemizde güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için gerekli olan kaliteli, doğru, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir beton üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması için uğraş veren sektörel bir kuruluştur.” dedi.