İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah saatlerinde X sosyal medya hesabından 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı. Acı haber spor camiasından da tepkili paylaşımlara neden oldu. Bursaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sözlerin bittiği yerdeyiz, içimiz acıyor" ifadeleri yer aldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Acı haber spor camiasından da tepkili paylaşımlara neden oldu. Bursaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sözlerin bittiği yerdeyiz, İçimiz Acıyor" ifadeleri yer aldı.

Bursaspor'un paylaşımı şu şekilde: