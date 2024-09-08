İzmit Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cengiz Özcan ve Meclis Üyesi Celal Hülür Süleymaniye Mahallesi Geleneksel Köy Mevlidine katılarak vatandaşlarla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Süleymaniyelileri geleneksel mevlit programında yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cengiz Özcan ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Celal Hülür Süleymaniye köyünde gerçekleştirilen geleneksel mevlit programında vatandaşlarla buluştu. Köy sakinleri Başkan Vekili Cengiz Özcan ve Meclis Üyesi Celal Hülür’e ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar dilediler.

Etkinliğe İzmit Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cengiz Özcan ve İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Celal Hülür’ün yanı sıra Süleymaniye Mahalle Muhtarı Mustafa Balkan, Sapakpınar Mahalle Muhtarı Ejder Okumuş, Akmeşe Sultaniye Mahalle Muhtarı Fikri Yıldız ve Ortaburun Mahalle Muhtarı Yüksel Özcan ve çok sayıda vatandaş programa katıldı.