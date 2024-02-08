Bursaspor’un Beyoğlu Yeni Çarşı ile yapacağı maçın biletleri bugün saat 12.00’de satışa çıkacak. Biletler 50 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Yeşil-beyazlı kulüp, taraftarı kombine bilet almaya teşvik ediyor.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "10 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı biletleri bugün saat 12:00 itibariyle satışa çıkıyor" dendi.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL, Doğu Üst Tribünü: 75 TL, Doğu Alt Tribünü: 100 TL, VIP Tribünü: 200 TL, Batı Alt Tribünü: 250 TL, 1963 Tribünü: 500 TL."