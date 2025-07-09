Taraftarların merakla beklediği Bursaspor’un ilk hafta rakibi de resmiyet kazandı. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun açılış haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 2025-2026 sezonuna deplasmanda Yeni Malatyaspor maçı ile başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un ilk yarı fikstürü şu şekilde:

1. hafta: Yeni Malatyaspor (Deplasman)

2. hafta: 1461 Trabzon

3. hafta: Yeni Mersin İY

4. hafta: Arnavutköy Bld.

5. hafta: Adanaspor (Deplasman)

6. hafta: Isparta 32

7. hafta: Kırklarelispor (Deplasman)

8. hafta: Menemen FK

9. hafta: 68 Aksaray Belediyespor (Deplasman)

10. hafta: Muşspor

11. hafta: Kahramanmaraş İstiklal

12. hafta: Gebzespor (Deplasman)

13. hafta: Fethiyespor

14. hafta: Mardin 1969 (Deplasman)

15. hafta: Ankara Demirspor

16. hafta: Somaspor (Deplasman)

17. hafta: Aliağa Futbol AŞ

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Kaynak: HABER MERKEZİ