Taraftarların merakla beklediği Bursaspor’un ilk hafta rakibi de resmiyet kazandı. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun açılış haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " 2025-2026 sezonuna deplasmanda Yeni Malatyaspor maçı ile başlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bursaspor’un ilk yarı fikstürü şu şekilde:
1. hafta: Yeni Malatyaspor (Deplasman)
2. hafta: 1461 Trabzon
3. hafta: Yeni Mersin İY
4. hafta: Arnavutköy Bld.
5. hafta: Adanaspor (Deplasman)
6. hafta: Isparta 32
7. hafta: Kırklarelispor (Deplasman)
8. hafta: Menemen FK
9. hafta: 68 Aksaray Belediyespor (Deplasman)
10. hafta: Muşspor
11. hafta: Kahramanmaraş İstiklal
12. hafta: Gebzespor (Deplasman)
13. hafta: Fethiyespor
14. hafta: Mardin 1969 (Deplasman)
15. hafta: Ankara Demirspor
16. hafta: Somaspor (Deplasman)
17. hafta: Aliağa Futbol AŞ