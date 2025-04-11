Göreve geldiklerinde kulübün bankalara yaklaşık 200 milyon TL borcu olduğunu söyleyen Çelik, kamu bankalarıyla yapılan anlaşmalar sayesinde bu borcun kapatıldığını belirtti. Son olarak DenizBank ile varılan mutabakat sayesinde, Bursaspor’un artık ne kamu ne de özel bankalara borcu kalmadığını müjdeledi.

Ayrıca, DenizBank lehine konulan federasyon gelirleri üzerindeki temliklerin de kaldırıldığını ifade eden Çelik, kulübün mali yapısının her geçen gün daha sağlam bir zemine oturduğunu kaydetti.

Çelik, “Borçsuz Bursaspor” hedefi doğrultusunda çalışmaların süreceğini vurgulayarak, tüm paydaşlara ve camiaya destek çağrısında bulundu. Amaçlarının Bursaspor’un geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek olduğunu söyledi.