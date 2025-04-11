Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 17.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Osmanbey Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Fatih Y.(17) yönetimindeki 16 BOE 552 plakalı motosiklet, sokaktan çıkan sürücü Muhammed S.(24) yönetimindeki 16 MB 9690 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki arkadaşı Muhammed U.(17) yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 2 genç kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.