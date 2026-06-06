Osmangazi Belediyesi'nin 'Medya Buluşmaları' programına konuk olan deneyimli gazeteci Serkan Yetişmişoğlu, gazetecilik mesleğinin dönüşümünü ve Bursaspor'un tarihi şampiyonluk sürecinden bugüne uzanan yeniden yükseliş hikayesini öğrencilerle paylaştı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Medya Buluşmaları' programının konuğu, Bursa basınının deneyimli ismi Serkan Yetişmişoğlu oldu. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde Sevda Kurul'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide, gazetecilik mesleğinin dönüşümü ve Bursaspor Kulübü'nün son yıllarda elde ettiği başarılar eşliğindeki yükseliş sürecine dikkat çekildi.

1 Haziran 1963'te kurulan ve kuruluşunun 63'üncü yılını kutlayan Bursaspor Kulübü'nün, tarihe altın harflerle kazıdığı Süper Lig şampiyonluğuna değinen Yetişmişoğlu, o dönemin kadro yapılanmasını ve takım ruhunu anlattı.

'Bize bir ömür gibi geldi'

Bursaspor'un genç ve potansiyelli oyuncularla tecrübeli isimleri bir araya getirdiğini kaydeden Yetişmişoğlu 'Volkan Şen, Sercan Yıldırım gibi genç ve potansiyelli oyuncularla, Ömer Erdoğan, Ali Tandoğan, Hüseyin Cimşir gibi tecrübeli ama başarıya aç oyuncuların bir araya gelmesiyle oluşan bir karma vardı. Sıfır bonservis, hiç para verilmeden bir takım kuruldu. Yabancı oyuncular da çok tanınan isimler değildi, burada iyi bir harmanlama oluşturuldu. Ertuğrul Sağlam'ın teknik anlamdaki başarısı, başkan İbrahim Yazıcı'nın dokunuşları, Bursaspor taraftarının da takımına sahip çıkmasıyla son haftaya gelindi. Diğer maçın bitmesi için beklenen süre, teyzelerimizin okuduğu dualar, bize bir ömür gibi geldi. Bursaspor kazandı ve şampiyonluk geldi.' diye konuştu.

'Enes Çelik ve arkadaşları bir tarih yazıyor'

Bugün gelinen noktada elde edilen son iki şampiyonluk ile birlikte Süper Lig'e dönüş sürecinde önemli adımlar atıldığına işaret eden Yetişmişoğlu, kulübün yeniden evine döneceğini vurguladı.

Bu kapsamda Bursaspor Kulübü yönetimini de tebrik eden Yetişmişoğlu, şöyle devam etti;

'Başkan Enes Çelik ve ekibinin takımı bu sene şampiyon yapıp, toplamda 8 sezon sonra Bursaspor'un gerçek evi olan Süper Lig'e dönmesini düşünenlerdenim. Bursaspor'da 2024 yılında göreve seçilen Enes Çelik ve arkadaşları bir tarih yazıyor. Bursaspor, şampiyonluk yarışında hiç kenetlenmediği kadar kenetlendi. Yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftar ve yerel medya, bu bir zincirdir. 5'li bir zincir. Taraftar, Süper Lig'e dönme yolunda bir istasyonu daha geçti diye seviniyor. O istasyonlar bitecek ve siz yeniden evinize döneceksiniz, bu bir yolculuk. Bursaspor'un Süper Lig'e dönmesi de camiayı kesmeyecek, Başkan Enes Çelik de söyledi, 'Avrupa'ya oynamayan bir takımın başkanı olmayı kabul edemem' dedi ki, kongre üyelerine dönüp 'Siz de kabul edemezsiniz' dedi. Bu çıtayı en yukarı koyma durumu, bundan sonra geri dönüş yok, hep ileri. Bursaspor, Süper Lig'in en olmazsa olmazı ve hala Süper Lig tarihinin 8 senedir olmamasına rağmen genel puan durumunda ilk 5'te yer alıyor.'

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, genç gazeteci adaylarına da tavsiyelerde bulunan Serkan Yetişmişoğlu, önemli olanın mesleği sevmek olduğunu dile getirerek, yabancı dil ile birlikte pek çok alandaki uzmanlığın, gazeteci adaylarını meslekte bir adım öne taşıdığını ifade etti.

Söyleşinin sonunda Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı tarafından Serkan Yetişmişoğlu'na plaket takdim edildi.