Bayrak değişiminin yaşandığı genel kurulda, Genç MÜSİAD İnegöl Başkanlığı görevini Alihan Gülerer’den devralan Yakup Yücel, yeni dönemin yönetimini ve hedeflerini kamuoyuna duyurdu.

Geniş bir katılımla icra edilen 17. Olağan Genel Kurul Programı; Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genç MÜSİAD imaj filmi ve İnegöl Şubesi’nin dönem faaliyet filminin gösterimiyle devam eden programda, açılış konuşmasını mevcut başkan Alihan Gülerer gerçekleştirdi. Gülerer, Genç MÜSİAD İnegöl Şubesi'nde iki yıllık görev süresinin sonuna gelinmesiyle birlikte devir teslim töreni gerçekleştirildi. Teşkilat mensupları, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende, görevi devreden Alihan Gülerer duygu dolu ve anlamlı bir veda konuşması gerçekleştirdi.



Genç MÜSİAD'ın 23 yıllık bir gelenek ve teşkilat hafızası olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Alihan Gülerer, kürsüde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada benim için tarifi kolay olmayan bir anı yaşıyoruz. İki yıl önce büyük bir heyecanla devraldığımız Genç MÜSİAD İnegöl Başkanlığı görevini, bugün gönül huzuruyla yeni dönem başkanımıza teslim ediyoruz. Bu kürsüde iki yıl boyunca yaptığımız faaliyetleri, programları, ziyaretleri, projeleri tek tek anlatabilirim. Kaç program yaptığımızı, kaç kişiye ulaştığımızı, hangi çalışmaları hayata geçirdiğimizi sıralayabilirim. Fakat bugün bütün bunlardan daha kıymetli bir şeyi konuşmak istiyorum: Emaneti.

Genç MÜSİAD İnegöl, 2003 yılında kuruldu. Bugün 23 yıllık bir gelenekten, 23 yıllık bir teşkilat kültüründen bahsediyoruz. Biz göreve geldiğimizde; bizden önce bu kapıdan geçenlerin, bu masaların etrafında oturanların, bu kürsülerde konuşanların ve bu şehir için emek verenlerin oluşturduğu büyük bir birikimi devraldık. Bugün ortaya koyduğumuz her çalışmanın arkasında bu kültürün payı var. Çünkü Genç MÜSİAD İnegöl'ün asıl gücü, kişilerden daha uzun yaşayan teşkilat hafızasıdır. Bizden önce bu emaneti taşıyanlar vardı. Bugün biz taşıyoruz. Yarın bizden sonra gelen kardeşlerimiz taşıyacak. Bizim vazifemiz, bize teslim edilen emaneti aldığımız noktadan daha ileriye götürmek ve zamanı geldiğinde bizden sonrakilere teslim etmekti. Bugün geldiğimiz noktada bunu yapabildiğimize inanıyorum.

Ben Genç MÜSİAD'ı her zaman çok kıymetli bir eğitim ocağı olarak gördüm. Ve bugün görevimi devrederken gönül rahatlığıyla söylüyorum: Genç MÜSİAD İnegöl, bu şehrin en güçlü medresesidir. Burada ticareti öğreniyorsunuz. İnsan tanımayı öğreniyorsunuz. Sorumluluk almayı öğreniyorsunuz. Bir masanın etrafında istişare etmeyi öğreniyorsunuz. Gerektiğinde arkadaşınızın yükünü omuzlamayı öğreniyorsunuz. Vermeyi, paylaşmayı ve en önemlisi… Hizmet etmeyi öğreniyorsunuz. Çünkü Genç MÜSİAD hizmet edendir. Bu anlayış 23 yıldır bu teşkilatın içerisinde yaşıyor. Ve inanıyorum ki Genç MÜSİAD İnegöl bundan sonra da İnegöl'e, ülkemize ve insanımıza hizmet etmeye devam edecektir."

Gülerer, görev süreleri boyunca ticareti ahlakla birleştirme gayretinde olduklarını belirterek, Peygamber Efendimizin "Doğru ve güvenilir tüccar; peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir" hadis-i şerifini hatırlattı ve Genç MÜSİAD'ın temel varlık sebebinin bu anlayış olduğunu ifade etti.



"İhracat Rehberi ve Ahde Vefa En Kıymetli Eserlerimiz Oldu"

Dönem içinde hayata geçirilen projelere değinen Gülerer, özellikle Türkiye geneline ulaşan "Baştan Sona İhracat Rehberi" ile geçmiş ile bugünü buluşturan 400 kişilik "Ahde Vefa İftarı" programının teşkilat hafızasında çok özel bir yer tuttuğunu belirtti. Bu iki yılın özetinin "Birlikte İz Bıraktık" anlayışı olduğunu vurguladı.

Konuşmasının devamında vefa borcuna ayrı bir parantez açan Gülerer; kuruma girmesine vesile olan Ali Eren Metinkaya'ya, her zaman destek olan Samet Kızılarslan'a, B. Sinan Yazaroğlu'na, Sinan Koçak'a, Genel Merkez Başkan Yardımcısı Kürşat Tatoğlu'na, Genel Başkan Mağsum Usta'ya, omuz omuza çalıştığı yönetim kuruluna ve hayatındaki en büyük destekçisi olan babası Ayhan Gülerer'e yürekten teşekkür etti.

Yeni yönetime başarılar dileyen Alihan Gülerer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yeni dönem başkanımıza ve yönetim kurulumuza tek bir şey söylemek istiyorum: Bizim bıraktığımız yerden çok daha ileriye gidin. Bizim ulaşamadığımız yerlere ulaşın. Bizim hayata geçiremediğimiz fikirleri hayata geçirin. Bu 23 yıllık geleneğin üzerine kendi döneminizi, kendi emeğinizi ve kendi eserlerinizi koyun. Sizlerin bizden daha büyük işler yaptığını görmek bizim için ancak gurur vesilesi olur. Çünkü başkanlar değişir. Yönetimler değişir. Nesiller değişir. Genç MÜSİAD İnegöl yoluna devam eder.

Altı yıllık Genç MÜSİAD yolculuğumda üzerimde hakkı bulunan herkese, iki yıllık başkanlığım boyunca yanımda yürüyen bütün kardeşlerime ve bugün burada bizimle olan siz kıymetli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Benim varsa hakkım, helal olsun. Sizlerden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum. İyi ki Genç MÜSİAD. İyi ki İnegöl. İyi ki birlikte iz bıraktık. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun." Diyerek sözlerini sonlandırdı.



Yakup Yücel: "Bu Teşkilat İnsana Sorumluluk Kazandıran Bir Mekteptir"

Görevi devralan Genç MÜSİAD İnegöl’ün Yeni Başkanı Yakup Yücel, genel kurulda yaptığı duygusal ve vizyoner konuşmada Genç MÜSİAD’ın bir mektep olduğuna dikkat çekti.

2019 yılında üniversite yıllarında başladığı Genç MÜSİAD yolculuğunda farklı komisyonlarda görev aldığını belirten Yücel:

“Bu teşkilat, insana iş hayatının yanında hayata karşı da sorumluluk kazandıran bir mekteptir. İstişareyi, birlikte hareket etmeyi, insan kazanmayı ve kardeşlik hukukunu korumayı öğretir. MÜSİAD kültüründe ticaret; ahlak, güven ve topluma karşı sorumlulukla birlikte anlam kazanır.” dedi.

Ailesinin 1976 yılında İnegöl’e geldiğini ve ticaret hayatlarını helal kazanç ile güven üzerine kurduklarını ifade eden Yücel, bu mirası dördüncü kuşak olarak geleceğe taşıma sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

"İnegöl’ün Üretim Gücünü Geleceğe Taşıyacağız"

Yeni dönem hedeflerine de değinen Başkan Yakup Yücel, İnegöl’ün güçlü sanayi ve ihracat potansiyeline vurgu yaparak şunları söyledi:

“İnegöl; üretimi, ihracatı ve girişimci insanıyla ülkemizin önemli ekonomik merkezlerinden biridir. Bugün dünyada yapay zekâ, dijital dönüşüm, tasarım ve yeni üretim teknolojileri ön plana çıkıyor. İnegöl’ün güçlü üretim tecrübesini daha yüksek katma değer, daha güçlü markalar ve nitelikli insan kaynağıyla geleceğe taşıyacağız. Yeni dönemde üyelerimizin gelişimine katkı sağlayan, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren ve şehrimizin geleceğine fayda sunan çalışmalara ağırlık vereceğiz. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde birlik, beraberlik ve istişare vardır.”



Bahri Sinan Yazaroğlu: "MÜSİAD’ın En Büyük Projesi Genç MÜSİAD’dır"

MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu ise konuşmasında gençliğin sürdürülebilir kalkınmadaki önemine değindi. İnegöl’ün 1,5 milyar dolara yaklaşan ihracat başarısında genç müteşebbislere dikkat çeken Yazaroğlu:

“MÜSİAD’ın en büyük ve en önemli projesinin Genç MÜSİAD olduğunu her platformda ifade ediyorum. İnegöl’ümüzün büyümesinde en büyük pay siz gençlerimizindir. Gerek aile şirketlerinde bayrağı devralan gerekse sıfırdan kurduğu işletmelerle ekonomimize değer katan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Görevi devreden Alihan Gülerer ve yönetimine teşekkür ediyor, yeni başkanımız Yakup Yücel ve yönetimine başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Programda ayrıca Genç MÜSİAD Genel Merkez Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Kürşat Tatoğlu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay da birer konuşma yaparak genel kurulun hayırlı olmasını dilediler.



Plaket Taktimi ve Yeni Yönetim Tanıtımı

Protokol konuşmalarının ardından ilçe protokolüne, görevi devreden Alihan Gülerer’e, Genel Merkez temsilcilerine ve dönem yönetim kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür belgeleri ve günün anısına hediyeler takdim edildi.

Programın son bölümünde Yakup Yücel başkanlığındaki Genç MÜSİAD İnegöl’ün Yeni Yönetim Kurulu kamuoyuna tanıtıldı.



Genç MÜSİAD İnegöl Yeni Yönetim Kurulu Şu İsimlerden Oluştu:

1. Yakup Yücel (Başkan)

2. Mücahit Kavaz

3. Hasan Bayram

4. Mehmet Şanlıdere

5. Ömer F. Tanrıkulu

6. Emirhan Ak

7. Ahmet Hüsrev İnceyılmaz

8. Baha Ubuz

9. Bilal Özçetin

10. Emirhan Güç

11. Enes Sağcan

12. Furkan Yeleşdağ

13. Mehmet Avcı

14. Mehmet Semiz

15. Melih Yılmaz

16. Numan Bayrak

17. Oğuzhan Akçaşu

18. Orhan Türkmen

19. Samet Doğan

20. Yılmaz Altuntepe

Genel kurul programı, protokol üyeleri ve yeni yönetim kurulunun toplu aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.