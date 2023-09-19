Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, il genelindeki kamuya bağlı sağlık tesislerinde görev yapmak üzere 29’u uzman hekim olmak üzere 309 hekim atamasının yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası” sonucuna göre Bursa’ya 309 hekim ataması yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yeni gerçekleşen atamalar ile birlikte Bursa’da sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini dile getirdi. Ataması yapılan hekimlerin en kısa sürede görevlerine başlayacağı bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, atamalar ile gelen personellerin, hastanelerinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getirdi.

Atamayla gelen 309 hekimin 29’unu uzman hekimlerin oluşturduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Acil tıp, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, tıbbi onkoloji ve üroloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda uzman hekimlerimiz merkez ve ilçelerde bulunan kamu hastanelerinde görev yapacak. Ataması gerçekleşen personellerimizle birlikte vatandaşlarımıza daha nitelikli ve verimli sağlık hizmeti sunacağız. Atamaların ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.