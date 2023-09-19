Yeni nesil işlemcilerin başını tabi ki İntel çekiyor. Yalnız AMD de artık bu piyasa da bende varım diyerek üst seviyeye çıkardıkları işlemciler ile piyasaya göz kırpmaya başladı. Bilgisayar dünyası, öyle bir noktaya geldi ki şaşırmamak elde değildir. Öyle ki markalar her geçen gün kullanıcılara yeni teknik özellikler sunuyorlar. Elbette ki bu pazarda sadece iki adet lider şirket bulunuyor. Bunlardan biri Intel diğeri ise AMD olmaktadır. Bu iki dev şirket sürekli birbirleriyle rekabet halindedir. Öyle ki En son AMD Ryzen 4000 serisi ile rakibini bile şaşırtmıştır.

Performansı ile göz dolduran bu seri E-spor ortamları da yoğun olarak kullanılmıştır. Üstün performansı ile E-spor oyuncularını ve izleyenleri büyülemiştir. Nitekim rakip ise bu duruma, tabi ki de seyirci kalmadı. Ne yaptı etti ve karşısındakinin daha üstünde bir model ile piyasaya yeniden döndü. Comet Lake-H adındaki serinin şu anda bir eşi bulunmuyor.

AMD ve Intel her ne kadar bir yarış halinde olsalar da bundan karlı çıkan taraf elbette ki kullanıcılardır. Kullanıcılar ortaya çıkan bu durum sayesinde oyun dahil birçok etkinliklerini rahat ve hızlı bir şekilde yapmaktadırlar. Bu anlamda, E-spor ortamlarında bu açıkça gözlemleniyor. Hem oyuncular hem de yarışmaları düzenleyenler her iki fenonenin işlemcisinide tercih ediyor.

Yeni Nesil İşlemci Ne Demektir?

Teknoloji her geçen gün daha ilerliyor. Bu ilerleme performans ve hız gibi ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Bu yüzden bu ihtiyaca çözüm olacak bir takım mekanikler olması gerekir. Bu mekaniklerin arasında bilgisayarlardaki işlemciler gelmektedir. İşlemciler, bütün PC markalarının adeta göz bebeğidir denilebilir. Onların olmaması yada düşük bir performans sergilemeleri PC markalarını zora sokar.

Bu yüzden yeni nesil işlemci kavramı orta çıkmaktadır. Bu anlamda, işlemcilerden beklenen ilk şey hız kavramıdır. Bunu yapabilen platformları PC firmaları tercih ederler. Bu yüzden de genelde bir yarış halı mevcuttur. Yukarıdaki işlemcileri yapan firmalarda “Çabuk, hızlı” kelimelerini bir motto olarak benimserler. Aksi takdirde kimse kendilerini tercih etmez.

Yeni Nesil İşlemcilerin Genel Özellikleri

Bu sistemlerin sadece hız konusunda değil birçok anlamda değişik özellikleri bulunmaktadır. Bunlar gün geçtikçe de sürekli olarak güncellenmektedir. Neredeyse açamayacağı program ve oyun olmayan bu sistemler olmadan, bilgisayar kavramı artık düşünülemez.

Yeni nesil işlemcilerin genel özellikleri şunlardır;

4.2-5.2 Ghz aralığında hıza sahiptirler.

Daha ince ve daha hafiftirler.

Daha yüksek enerji tasarruflu ürünlerdir.

8 çekirdek ve 16 işlem birimi bulunur.

Açamayacakları yazılım ve oyunlar neredeyse yok gibidir.

128 GB’ta kadar RAM takma kapasitesi

Gerçekten onları bu anlamda tercih etmemek gibi bir seçenek yok gibidir. İş, ev ve elektronik sporlarda onlarsız bir sistem kesinlikle düşünülemez. Kuantum bilgisayarlarının temelini oluşturması beklenen bu işlemciler gelecekte kuşkusuz daha da gelişecektir.

Yeni Nesil İşlemcilerin Fiyatları

Özellikle iyi bir ürün satın almak istiyorsanız en az 5.000 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Mesela AMD Ryzen Threadripper 3960X fiyatı birçok yerde 13.400 TL’dir. Intel Core i9-10900 ise 487 dolar yani 3.407 TL şeklindedir. Elbette ki daha ekonomik fiyatlara bir şey satın alabilirsiniz, ama güncel oyunları ve programları çalıştıramayabilirsiniz. Seçim tamamen sizin elinizdedir.

Yeni Nesil İşlemcilerin Nasıl Temin Edilir?

Aslen bunu temin etmek çok kolaydır. Bilgisayarlar olmadan, işlemciler tabi ki de düşünülemez. Bu yüzden bütün elektronik mağazalarda istediğiniz işlemcili bilgisayarları satın alabilirsiniz.

Neden Yeni Nesil İşlemciler Tercih Edilmelidir?

Daha öncede belirtildiği gibi sürat kavramı oldukça önemlidir. Süratli her şey teknolojinin temel ihtiyacıdır. Teknolojiyi insanlar kullanıyorlarsa onlarında ihtiyacıdır. Bu sebeple, yavaş bir Photoshop programı ya da yavaş bir Grand Auto Theft 5 oyununu kimse oynamak istemez. Bu da yeni nesil işlemcilerin tercihinde önemli rol oynar.