Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa genelindeki kamu sağlık tesislerinde görev yapmak üzere 29'u uzman hekim olmak üzere toplam 309 hekimin atanmasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen "112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası" sonuçlarına göre Bursa'ya 309 hekim atanması gerçekleşti. Dr. Yavuzyılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni atanmış hekimlerin Bursa'daki sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, atanan hekimlerin en kısa sürede görevlerine başlayacaklarını ve hastanelerdeki ihtiyaçları karşılayacaklarını belirtti.

Yavuzyılmaz, 309 hekimden 29'unun uzman hekimler olduğunu vurgulayarak, acil tıp, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, tıbbi onkoloji ve üroloji gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış hekimlerin, hem il merkezinde hem de ilçelerdeki kamu hastanelerinde görev alacaklarını ifade etti. Bu yeni atanmış sağlık personeli ile birlikte Bursa'daki vatandaşlara daha nitelikli ve verimli sağlık hizmetleri sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.