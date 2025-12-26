Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı hizmetlerini ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uygun fiyata ve sağlıklı yemeğe ulaşabilmesi amacıyla üçüncü Kent Lokantası'nı, Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi’nde hizmete açtı. Hijyenik şartlarda hazırlanmış, besleyici ve lezzetli 4 kap yemek, yanında ekmeği ve suyu ile birlikte vatandaşlara 80 TL’den sunulacak. Yiğitler Mahallesi’nde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ülke olarak ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. İşsizliğin her geçen gün arttığını, birçok şeye erişimin zor olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti. Sosyal belediyeciliğin, dayanışmanın ve halktan yana bir kent anlayışının en somut bir örneğini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Kent lokantaları, halkın en temel ihtiyaçlarından birine verilen net bir yanıttır. Bu ihtiyaç, temiz, dengeli ve besleyici yemeklerin herkes için erişilebilir olmasıdır. Kentte yaşayan her birey, sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı bir öğüne rahatça ulaşabilmelidir. Tam olarak bunu sağlamak için tesisi hizmete alıyoruz. Yiğitler Kent Lokantamızda; hemşehrilerimiz 4 kap yemeği 80 liraya yiyebilecekler. Hizmetimizi hijyen, temiz, nitelikli ve kaliteli biçimde sunmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Bu yalnızca bir yemek hizmeti değildir. Aynı zamanda sosyal adaletin, eşitliğin ve kamusal sorumluluğun bir ifadesidir" dedi.

Yiğitler Kent Lokantası’nın günlük bin kişiye kadar sıcak yemek sunabilen, 120 kişilik oturma alanına sahip, toplumun tüm kesimlerine açık bir kamusal buluşma alanı olduğunu vurgulayan başkan Mustafa Bozbey, "Burası; aynı sofrada buluşan, aynı kenti paylaşan insanların mekânıdır. Kent lokantalarımızın en güçlü yönlerinden biri de askıda yemek uygulamasıdır. Bugüne kadar kent lokantalarımızda 6 binden fazla askıda yemek bırakıldı. Bursamızda paylaşma ve dayanışma kültürü yaşıyor, büyüyor ve güçleniyor. Bugüne kadar kent lokantalarımızdan 300 binden fazla hemşehrimiz faydalandı. Bu tablo, doğru bir yerel yönetim politikasının ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunu açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Biz, bu kenti masadan değil, sahadan yönetiyoruz" diyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursalılar için çalıştıklarını, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Bursa’da büyük dayanışma zincirine bir halka daha eklediklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Bu; Bursamızda yaşayan herkes için kurulan, dayanışmayla sunulan bir sofradır. Yiğitler, 75. Yıl, Erikli ve bölge mahallelerimize ve Yıldırımlı hemşehrilerime bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Kent lokantamızın hemen yanında B Kafe inşaatımız hızla devam ediyor. Yaklaşık bir ay içinde tamamlanacak. Hemşehrilerimiz yemeğini burada yiyecek. Yan tarafta çayını, kahvesini en ucuza içecek. Keyifle sohbet edecekler. Mahallemiz için çok değerli bir sosyalleşme alanı olacak. Yiğitler Kent Lokantamız hayırlı olsun. Yıldırım’da yol ve kentsel dönüşüm ilgili çalışmalar artarak devam edecek. Kentin diğer tarafından ne varsa, Yıldırım’da da o olacak. Yıldırımlılar bunu hak ediyor. Yıldırımlılar hak ettiği değerin karşılığını fazlasıyla alacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kent lokantasının hayırlı olmasını diledi. CHP’li yerel yönetimlerin ve belediye başkanlarının insanlara destek olmak için sosyal belediyecilik anlayışını uyguladığını belirten Kayışoğlu, herkesin huzur ve refah içerisinde yaşadığı bir dönem istediklerini ve bunun için çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle Kent Lokantası hizmete açıldı. Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, vatandaşlara yemek ikram etti.