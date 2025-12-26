Kamuoyunda 11’inci Yargı Paketi olarak bilinen 7571 sayılı ’Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yasalaşmasıyla birlikte infaz kurumlarında hareketlilik yaşandı. Düzenleme; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülere, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı getirdi.

HANGİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumlarında hazırlıkların tamamlandığını ve düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemlerinin başlatıldığını söyledi. Adalet Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre tahliyeler, "bir anda" değil, "kademeli" olarak gerçekleşecek. Düzenlemenin dışında tutulan suçlar ise şu şekilde; kasten öldürme suçunun, failin üstsoyu, altsoyu, eşi, boşandığı eşi, kardeşi, çocuğu, kendini savunamayacak durumda olan kişi veya kadına karşı işlenmesi. Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar.

TAHLİYE EDİLEN İNEGÖLLÜ SAYISI

İnegöl’de 2024 yılında adam öldürme, kasten yaralama, cinsel istismar, dolandırıcılık başta olmak üzere yüzlerce ayrı suçtan dolayı 6 bin 649 kişi tutuklandı. Tutukluların 5 bin 817’si polis bölgesi olan şehir merkezinde, 832’si ise Jandarma bölgesi olan kırsal mahallelerde oturan kişilerden oluştu. ’11. Yargı Paketi’ olarak bilinen düzenleme kapsamında tutuklanan 6 bin 649 kişiden, yaklaşık 5 binin erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı kazanacağı tahmin ediliyor.