Edinilen bilgiye göre, Tacir Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda 2 şüpheli şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisini alan İznik jandarma ekipleri bölgeye gerçekleştirilen operasyon neticesinde, arazide kaçak kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Operasyonda şüphelilerle birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı delici matkap ele geçirilirken, olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi. Yetkililer, kültürel ve tarihi mirasın korunması amacıyla kaçak kazılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA