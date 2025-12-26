Cumhuriyet Caddesi'nde broşür dağıtan genç kızlara destek olmak isteyen Ceren Yıldız ve Yağmur Kurt, güzellik salonuna girerek bilgi aldı. Kendilerine cilt bakımı için bir prosedür kağıdı imzalatıldı. Daha sonra sık sık telefonla aranan 4 ay sonra da adreslerine icra kağıdı gönderilen iki arkadaş, senet imzalamadıklarını belirterek sadece bilgi almak istediklerini söyledi. Ancak salon tarafından defalarca aranarak randevuya zorlandılar.

Aylar sonra gelen icra kâğıdıyla şok yaşayan Ceren Yıldız, "İyilik yapalım derken mağdur olduk. 12 bin lira istendi, avukat derken e-Devlet'te 22 bin lira görünüyor. Birçok mağdur olduğunu öğrendik" dedi. Yağmur Kurt ise, "Gençlere yardımcı olmak istedik ama icra dosyasıyla karşılaştık. Benim e-Devlet'te 25 bin lira görünüyor. Başta korktuk ama cesaret ettik, diğer mağdurlar da seslerini çıkarmalı" diye konuştu.

Kapısına gittikleri güzellik salonunu boş bulan mağdurlar, çevredeki esnaftan da çok sayıda kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını öğrendi. Firmanın telefonlarının ise sürekli meşgul çaldığı belirtildi.