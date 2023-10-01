Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, belediyenin 142 yıllık tarihinde ilk defa oluşturulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile topraklarını daha verimli hale getirerek her yıl katma değeri yüksek yeni ürünlerin ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü aracılığıyla örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Başkan Kanar aynı zamanda ilçede yakın bir gelecekte yan sanayisiyle birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Güllüce Kobi Sanayi ve Lojistik Depolama Projesi'ni müjdeledi. Bu projenin ilçe için tarihi bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

Mustafakemalpaşa'nın doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve verimli topraklarını koruyarak yeşil sanayi yatırımlarıyla ilerlediğini belirten Başkan Kanar, sağlam altyapı, üst yapı, içme suyu, yağmur suyu drenajı, spor ve eğitim, tarım ve turizm, sosyal tesisler ve ulaşım gibi birçok hizmetle ilçenin tarihinde büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını vurguladı. Ayrıca, gençlerin kendi ilçelerinde girişimci ve nitelikli iş gücü olmalarını sağlayacak bir yeşil sanayi hamlesi başlattıklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Kanar, ilçenin menfaatleri önce gelen siyasi çıkarlar ve hırslar nedeniyle "İstemezük" türküsünün tekrar söylendiğini dile getirdi. Geçmişte büyük gıda yatırımlarını başka illere kaydırmak için engelleyenlerin şimdi bu yatırımların neden ilçeye getirilmediğini sorduğunu ifade etti. Kanar, binlerce istihdam ve yeni iş imkanlarını engellemeye çalışanların artık şaşırtıcı olmadığını belirtti.