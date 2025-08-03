Artan nüfus yoğunluğuna paralel olarak planlanan bu çalışmalarla hem taşkın riski azaltılacak hem de mahallede yaşam kalitesi yükselecek.

Kent genelinde altyapı sorunlarını çözme hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde yoğun bir altyapı çalışması yürütüyor. İzmir Yolu, Liman, Akademi ve İstiklal Marşı caddelerinde devam eden çalışmalar kapsamında 2 kilometrelik kanalizasyon hattı, 1,3 kilometrelik yağmursuyu hattı ve 1.250 metrelik box menfez inşa edilecek. Bu projeyle birlikte sel, taşkın ve çevre kirliliği gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Odunluk Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, proje hakkında BUSKİ yetkililerinden bilgi aldı. Geçtiğimiz yıl yoğun yağışlar sonucu Odunluk Metro İstasyonu'nun ulaşıma kapanması ve bölgede yaşanan su baskınlarını hatırlatan Bozbey, bu tür sorunların tekrarlanmaması amacıyla kapsamlı bir altyapı hamlesi başlatıldığını belirtti. Beşevler'den gelen yağmur suları ile Odunluk İstasyonu çevresindeki suyun yeni hatlarla toplanarak Nilüfer Çayı’na yönlendirileceğini ifade eden Bozbey, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem taşkın riskinin giderileceğini hem de mahallelerde yaşam konforunun artacağını söyledi.