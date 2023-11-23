Yıldırım Belediyesi, Çınarönü ve Sakarya Mahalleleri'ne kazandıracağı modern spor salonları için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Belediye, toplam 678 metrekarelik bir alana inşa edilecek olan tesislerin yüzde 85'lik kısmını tamamladı ve hedefini, spor tesislerini 2024 yılı içinde hizmete açmak olarak belirledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklar ve gençlerin olumsuz alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak ve sportif faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek adına spor yatırımlarına büyük bir önem verdiklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, “İlçemize kolaylıkla erişilebilecek spor tesislerini tüm hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, İlyas Kader Spor Merkezi, Mimar Sinan Spor Kompleksi, Millet ve Ulus Kadın Spor Merkezi gibi Bursa'nın en büyük spor komplekslerini ilçemize kazandırdık. Fidyekızık Spor Tesisi'ni 2 milyonluk bir yatırımla modernize ettik ve Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisi'ni gençlik ve spor merkezi olarak revize ediyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak sporu geniş kitlelere yaymak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımların sporcularımızın elde ettiği başarılarla taçlanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Sakarya ve Çınarönü Spor Tesisi'nin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.