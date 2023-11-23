Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Fahrettin Tolun'u etkisiz hale getirdi. Suriye'nin Rumeylan bölgesinde faaliyet gösteren Tolun, örgütün ağır silah ve savunma sanayi sorumlusu olarak biliniyordu.

MİT'in nokta operasyonlarıyla hedeflenen Hayri Serhat Kod Fahrettin Tolun, örgüt içindeki en eski teröristlerden biriydi. Sadece Suriye'de değil, İran, Irak ve Türkiye'de de sorumlu düzeyde silahlı faaliyetlerde bulunmuştu. Güvenlik güçlerimizin karşılaştığı saldırılarda kullanılan silahların baş sorumlusu olarak öne çıkıyordu.

Fahrettin Tolun, takipten kaçmak amacıyla sürekli olarak yer değiştiren bir strateji izliyordu. Ancak MİT, anlık istihbaratlar üzerine yürütülen titiz çalışmalar sonucunda Tolun'u buldu ve nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Tolun kimdir?

Türk istihbaratı, terör örgütleriyle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinden önemli bir başarı elde etti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Fahrettin Tolun'u etkisiz hale getirdi. Suriye'nin Rumeylan bölgesinde faaliyet gösteren Tolun, örgütün ağır silah ve savunma sanayi sorumlusu olarak biliniyordu.

MİT'in nokta operasyonlarıyla hedeflenen Hayri Serhat Kod Fahrettin Tolun, örgüt içindeki en eski teröristlerden biriydi. Sadece Suriye'de değil, İran, Irak ve Türkiye'de de sorumlu düzeyde silahlı faaliyetlerde bulunmuştu. Güvenlik güçlerimizin karşılaştığı saldırılarda kullanılan silahların baş sorumlusu olarak öne çıkıyordu.

Fahrettin Tolun, takipten kaçmak amacıyla sürekli olarak yer değiştiren bir strateji izliyordu. Ancak MİT, anlık istihbaratlar üzerine yürütülen titiz çalışmalar sonucunda Tolun'u buldu ve nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Terörist lider, örgüt içindeki diğer üyelerine karşı da son derece tedbirli davranıyordu.

1992 yılında terör örgütüne katılan Fahrettin Tolun'un, Interpol tarafından yayınlanan 'Kırmızı Bülten' ile birlikte Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan oluşturulan dosyalar bulunmaktadır.