Bursa, İstanbul ve Balıkesir illerini kapsayan bir soruşturma sonucunda, sosyal medya platformlarında sahte ilanlar vererek dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Bu operasyon, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin bir aylık yoğun çalışmasının sonucunda gerçekleştirildi. Şüphelilerin araç alım-satımı, bahis siteleri ve tanışma platformları üzerinden sahte hesaplar açarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği soruşturma, polis tarafından şüphelilerin yakalanması için başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin Bursa ve İstanbul'da bulunduğunu belirledi ve her iki ilin emniyet müdürlükleri işbirliği yaparak 4 ayrı ekip ve 12 personelle eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar veren, sahte hesaplar oluşturan, kendilerini ilan sahipleri gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran ve banka hesaplarını kullanarak suç işlediği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca 2 akıllı telefon, 2 sim kart ve sim kart muhafazası ele geçirildi.

Şüphelilerin Bursa ve İstanbul'da 13 kişiyi toplamda 50 bin lira dolandırdığı belirlendi. Şüpheliler, Erdek ilçesine getirildikten sonra işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandılar.