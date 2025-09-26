Türk Hava Yolları (THY) daha önceden başlattığı "Stratejik Planı" programı doğrultusunda 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere 50 adedi kesin 25 adedi opsiyona bağlı olmak üzere B787-9 ve B787-10 tipi uçak satın aldığını açıkladı.

Detayları KAP’a bildiren THY, kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace şirketleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti. İlaveten, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmelerin tamamlandığını duyuran THY, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişlerinin de verileceğini vurguladı. İlgili siparişlerin 2035’e kadar filonun tamamını yeni nesil uçaklardan oluşturacağını ve böylelikle operasyonel verimliliğin pekişeceğinin altını çizen THY, bu hamlelerle birlikte yıllık ortalama büyüme oranının yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesini hedeflediklerini belirtti.