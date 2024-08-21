BURULAŞ'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen BursaRay Şehir Hastanesi etabındaki çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, hattaki eksik imalatların tamamlanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

Bunun yanı sıra, Geçit–Balat İstasyonu arasındaki BursaRay seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bir kez daha hatırlatılarak, yolculardan anlayış gösterilmesi rica edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hat yeniden hizmete açılacak.