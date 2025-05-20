BURULAŞ’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, saat 08.00 itibarıyla BursaRay'ın %90.6 kapasite ile çalıştığı ve Bursa halkına güvenli, verimli şekilde hizmet sunmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için çeşitli önlemlerin devreye alındığı vurgulanarak, Özel Halk Otobüsleriyle ek destek sağlandığı ve BURULAŞ’a ait otobüslerin de tam kapasiteyle hizmet verebilmesi adına tüm teknik ve operasyonel çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

BURULAŞ, “Bursa’mızda size kesintisiz hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadeleriyle kamuoyuna teşekkür ederek, hizmetin sürdürülebilirliği için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.