BURULAŞ’tan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

• Maç giriş ve çıkışı sırasında sizlerin güvenliğini sağlayabilmek ve yoğunluğun önüne geçebilmek adına bariyer sistemleri yerleştirerek batı ve doğu girişlerini hızlı geçişe uygun hale getiriyoruz.

• Maç giriş ve çıkışı sırasında oluşabilecek anlık yoğunluğa karşı Acemler Aktarma Merkezi'nde yedek otobüslerimizi sürücülerimizle birlikte hazır halde bekletiyoruz.

• Sürücülerimizle birlikte yedek trenlerimizi hazır halde bekletiyor, maç giriş ve çıkışlarında ek seferlerimizle yoğunluğun önüne geçiyoruz.

• Maç yoğunluğu boyunca, Acemler İstasyonunda merdiven, asansör, turnike ve kiosk arızalarına karşı acil müdahale için bakım ekiplerimizi bekletiyoruz.

• Mihraplı alan otoparkında parklanmanızı kolaylaştırmak adına personel sayımızı arttırıyoruz. BURSASPORUMUZA BAŞARILAR DİLERİZ!