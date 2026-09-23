Mesleğin zorlu saha koşullarına eksiksiz hazırlanabilmeleri için günün ilk ışıklarıyla başlayan yoğun program, gerçeği aratmayan senaryolarla sürdürülüyor. Ağır teçhizatları taşımaktan dar alan manevralarına, yüksek binalardan tahliyeden alevlerin ortasında mahsur kalan kazazedeleri kurtarmaya kadar pek çok aşamada güçlerinin sınırlarını zorlayan adayların performansı yakından takip ediliyor.

Gelen anonsla saniyeler içinde harekete geçiyorlar

Eğitimin en kritik ve dinamik aşamasını ise ansızın çalan acil durum sirenleri oluşturuyor. Beklenmedik anlarda gelen anonsların ardından teçhizatlarını saniyeler içinde kuşanarak olay yerine sevk edilen kursiyerler; kimi zaman alev alan bir araca ya da binaya köpükle müdahale ediyor, kimi zaman ise enkaz altında kalan yaralıların tahliyesini gerçekleştiriyor. Saniyelerin hayati önem taşıdığı tatbikatlarda yalnızca hız değil, paniğe kapılmadan doğru müdahale tekniklerini hayata geçirme becerisi de değerlendiriliyor.

Duman ve yüksek sıcaklığın hâkim olduğu zorlu ortamlara alışması hedeflenen adaylar, ekip ruhu çerçevesinde görev dağılımı yaparak hem alevleri kontrol altına alıyor hem de çevresel güvenlik önlemlerini eksiksiz uyguluyor.

"464 saatlik eğitim 1 Ekim'de tamamlanıyor"

Yürütülen hummalı hazırlık sürecine ilişkin detayları aktaran Dağda ve Arazide Arama Kurtarma Amiri Kadir Uzun, çalışmaların Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında "Temel İtfaiyecilik Eğitimi" olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Uzun, şu bilgileri paylaştı:

"Aramıza yeni katılan 148 personelimiz, toplam 464 saat sürecek kapsamlı bir arama-kurtarma ve yangın eğitimi alıyor. Eğitim programımız 1 Ekim tarihi itibarıyla tamamlanacak ve kursiyerlerimiz Bursa genelindeki farklı istasyon ve birimlere görevlendirilmek üzere dağıtılacak. Personelimizin bir bölümü arama-kurtarma ekiplerine, bir kısmı idari kadroya, bir kısmı ise yangın önleme birimine geçecek. Bizler arama-kurtarma eğitmenleri olarak personelin; derinlikte ve yüksekte çalışma, makara ve emniyet hatları kurma ile sedye ile tahliye becerilerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, olay yerine intikal ettiklerinde doğru ekipmanı hatasız seçebilmeleri ve sistemleri tam bir güvenlik zinciri içinde kurabilmeleridir. Bu meslekte kondisyon vazgeçilmezdir; gerektiğinde bir vatandaşı kucağımızda ya da sırtımızda taşımak zorundayız. Bu nedenle her sabah aralıksız 45 dakika spor yapılıyor. Kadın çalışma arkadaşlarımız da görevlerini başarıyla ve farklı yönleriyle ortaya koyuyor."

"Araç, yangın ve kurtarma olmak üzere 3 koldan ilerliyoruz"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmeni Kamile Yıldırım Uzun ise sahadaki uygulamalı derslere dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Programımız araç, yangın ve arama-kurtarma olmak üzere 3 temel disiplin üzerinden ilerliyor. Yangın eğitmenleri olarak kursiyerlerimize; konteyner yangın tatbikatları, sanayi tipi sıvı ve gaz yangınlarına müdahale teknikleri ile araç yangınlarını kontrol altına alma yöntemlerini bizzat pratikle gösteriyoruz. İtfaiyecilik yüksek güç ve kesintisiz kondisyon gerektiren bir meslektir. Bunun için düzenli antrenmanlar uygulanıyor, biz kadın itfaiyeciler olarak bu fiziksel hazırlığa büyük önem veriyoruz."