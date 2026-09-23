Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan İznik’te yeni hasat sezonunun startı verilirken, üreticiler de ilk sıkım telaşını yaşıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçelerden özenle toplanan zeytinler, aromasını ve asiditesini kaybetmemesi için bekletilmeden tesislere sevk ediliyor. Zaman kaybetmeden işlenen zeytinler sayesinde besin değerini ve kalitesini muhafaza eden, yüksek polifenollü ilk hasat zeytinyağı elde ediliyor.

"Dünyada altın, Türkiye'de platin ödül aldı: Siparişlere yetişemiyoruz"

Ürettikleri zeytinyağının ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar kazandığını belirten üretici Oğuz Yıldırım, üretim sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Her hasat döneminde ilk sıkımla birlikte aynı heyecanı ve coşkuyu yaşıyoruz. Ürünlerimizde kullandığımız zeytinlerin tamamı doğrudan İznik Gölü havzasından toplanıyor. İlk hasat zeytinyağımız uluslararası arenada altın madalya, Türkiye genelinde ise platin ödüle layık görüldü. Tesisimizde el değmeden, son derece titiz ve hijyenik koşullarda üretim gerçekleştiriyoruz. Bu yağ, adeta şifa niyetine, ilaç gibi tüketilebilecek niteliktedir. Başta Almanya, İngiltere, Amerika ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından yoğun sipariş alıyoruz; taleplere yetişmekte zorlanıyoruz."

Tesisin günlük zeytin işleme kapasitesinin 80 ton civarında olduğunu ancak kalite çıtasını düşürmemek adına günlük 30 tonun üzerine çıkmadıklarını ifade eden Yıldırım, bir sezonda ortalama 100 ton zeytinyağı ürettiklerini kaydetti.

11 kilo zeytinden sadece 1 litre yağ çıkıyor

İlk hasat döneminde rekoltenin ve yağ veriminin düşük, buna karşın kalitenin en üst seviyede olduğuna dikkat çeken üreticiler, yaklaşık 11 kilogram yeşil zeytinden yalnızca 1 litre zeytinyağı elde edilebildiğini belirtti. Zahmetli ve titiz bir sürecin ardından sofralara ulaşan yüksek polifenollü zeytinyağı, özellikle sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerin ilk tercihi olurken, İznikli üreticiler kaliteli ürünlerini küresel pazara sunmaya devam ediyor.