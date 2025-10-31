

Kış aylarına girildiği şu günlerde yaşanan soğuk algınlığı hastalıkları konusunda bilgilendirme yapıldı.

İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi Acil Tıp Uzmanı Doktor Kadir Emre Uğurlu, "İnegöl Devlet Hastanesi’nde görev yapmaktayım. Sizleri hastalarımızdan sıkça duyduğumuz şikayetler hakkında bilgilendirmek istiyorum. Son dönemlerde özellikle mevsim geçişlerinde birçok kişide ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi belirtilerle seyreden üst solunum yolu enfeksiyonuna sıkça rastlamaktayız. Benzer şekilde ishal, bulantı, karın ağrısı gibi kısa süreli mide ve bağırsak problemleri de sıkça karşılaştığımız durumlar arasında yer almakta. Bu tür şikayetleri olan hastalarımızın acil servisler yerine aile sağlığı merkezlerine başvurmaları daha uygun olacaktır. Aile hekiminiz tarafından muayene edilecek gerekirse tetkikleriniz istenerek tedaviniz sürecektir. Aile hekimiz hastalığın seyrini takip ederek gerekli gördüğü durumlarda ilgili gördüğü branşlara yönlendirme yapabilmektedir. Kalp krizi, inme, solunum sıkıntısı, iş ve trafik kazası gibi ani gelişen hayati risk oluşturabilecek durumlar acil servislerin önceliğidir. Unutmayın hafif seyirli rahatsızlıklarda acil servise başvurulması hem bekleme sürenizi uzatır hem de acil servisi hizmetlerinin etkinliğini azaltır. Sağlıklı günler dilerim" dedi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ