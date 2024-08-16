BUSKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen olaylara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kestel ilçesindeki içme suyu iletim hattında yer alan 80 metrelik boru hattının, kimliği belirsiz kişilerce kesilerek çalındığı ifade edildi. Ayrıca, aynı bölgeden (orman sahası) yapılan bir ihbar neticesinde, aynı iletim hattının bir başka bölümünün de yine kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilerek yakıldığı tespit edildi. Bu olaylar üzerine, BUSKİ tarafından gerekli incelemelerin başlatıldığı ve yetkililerin durumu yakından takip ettiği bildirildi.

Buski'den yapılan açıklamada şu açıklamara yer verildi;

"7 Ağustos 2024 tarihinde, Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi muhtarının kurumumuza su kesintisi ihbarında bulunması üzerine, içme suyu bakım onarım ekiplerimiz ivedilikle Orhaniye Mahallesi'ndeki içme suyu iletim hatlarında incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitmiştir.

Ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemelerde, içme suyu hattındaki boruların 80 metrelik kısmının kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildiği ve yerinde olmadığı, hattın diğer bölümlerindeki borularda da kesilmiş kısımlar olduğu tespit edilmiştir.

Bu çirkin saldırının bulunduğu içme suyu hatları, Kestel ilçemizin Orhaniye, Gözede, Ümitalan, Soğuksu, Seymen, Kazancı, Gölcük, Gölbaşı, Turanköy, Yağmurlu, Çataltepe ve Vani Mehmet mahallelerini beslemektedir.

Söz konusu saldırıda zarar gören içme suyu iletim hattı borularının yerine yeni içme suyu boruları ekiplerimiz tarafından döşenmiştir. Bu çalışma saat 23:00'da tamamlanmış ve çalışma sırasında Çataltepe ve Muhsintepe bölgelerindeki abonelere su verilememiştir.

Ekiplerimizin müdahalesi ve içme suyu borularının tamiratının yapılmasıyla içme suyu hatlarımız ve su depolarımız işlevsel olarak normale dönmüş, 9 Ağustos 2024 sabah 08:00'den itibaren bölgedeki tüm abonelerimiz olması gereken miktar ve basınçla su almaya başlamıştır.

13 Ağustos 2024 tarihinde kurumumuza aynı bölgeden (orman sahası) gelen bir ihbar telefonuyla, aynı hattın yine kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilerek yakıldığı bilgisi alınmıştır.

Duyarlı iki gurbetçi vatandaşımızın olay mahaline yakın olmaları ve anında ihbarda bulunmaları sonucunda itfaiye ve jandarma ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek olası bir felaketin önüne geçmiştir.

Ne amaçla olursa olsun, kamu malına zarar veren ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan bu çirkin saldırıları ve faillerini şiddetle kınıyoruz.

Her iki olayın failleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulmuş olup gereken hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."