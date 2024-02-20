Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğüne bağlı BUSMEK’te öğrenim gören kursiyerler, yıllardır sürdürdüğü Bursa İpeği ile ilgili çalışmalarının ürünlerini "Bursa İpeği Sergisi" ile Bursalı ziyaretçilere tanıttı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir ipek üretim merkezi olarak bilinen Bursa’da bu geleneği canlı tutma ve kültürel mirası koruma amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ipek üretimi ve işlenmesi konusundaki geleneksel zanaatları destekleyerek yerel ekonomiyi canlandırma, kültürel mirası koruma gibi önemli hedeflere odaklanarak çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği "Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor" projesi çerçevesinde 2015 yılında açılan "Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi" Türkiye’de ilk ve tek olan yerli kozadan elde edilen ipeği üretmekle beraber Bursa’nın ipekböcekçiliği geleneğini yeniden zirveye taşımayı hedefliyor. Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nin yanı sıra, ipek üretimi ve halı dokuma atölyeleri farklı ilçelerde ve mahallelerde de faaliyet göstermeye devam ediyor.

“İpekçiliğin canlandırılması için çalışmalar devam ediyor’’

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Bursa İpeği Sergisine” Bursalı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. BUSMEK’in, Bursa’nın farklı noktalarında bulunan dokuma atölyelerindeki kursiyerleri ile birlikte ortaya koyduğu serginin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, 2015 yılından beri BUSMEK koordinatörlüğünde devam eden, tarihi ipekçiliğin canlandırılması adına birçok çalışma yapıldığını belirtti. İpek yolu üzerinde bulunan kadim şehrimiz Bursa’da, ipekçiliğin canlandırılması için Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan çalışmaların devam ettiğini de belirten Şahin, ‘’Sergimizin hayırlı olmasını diliyor, Bursa ipeğimizin de burada bulunan kalabalık gibi canlanmasını diliyorum’’ dedi. Serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Şahin, konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek, Bursalı ziyaretçileri sergiyi gezmeye davet etti.

En seçkin ipek ürünlerin tanıtıldığı “Bursa İpeği Sergisi” Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi ve Sami Güner Sanat Galerisi’nde 23 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.