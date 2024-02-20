Sındırgı ilçesinde ’Su Misali İnsan’ söyleşi programında kentlerdeki stresin, karmaşık sistemin yanı sıra insanları yavaşlığa ve doğal yaşama teşvik eden felsefe, yazarlar tarafından farklı yönlerden ele alındı.

Akpınar Yaşam Merkezi’nde yazarlar Prof. Dr. Uğur Batı, Alişan Kapaklıkaya, Burçak Alparslan Yüce, Şeyda Betül Kılıç’ın katıldığı programda doğallık ve sakin yaşamı ile ön plana çıkan Sındırgı ilçesi ve insan yaşamındaki etkisi anlatıldı. Yazar Alişan Kapaklıkaya, Sındırgı’yı ve yapılanları görünce ülke adına umutlarının şahlandığını belirterek, küçük ilçe de muhteşem bir programın gerçekleştiğini söyledi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ise, "Bugün Sındırgı’da dört tane birbirinden değerli yazarımızı ağırladık. Bedelsiz bir şekilde doğal yaşamı ve insan yaşamındaki yavaşlığın önemini anlattı. Aslında Doğal şehir felsefemize ortak oldular. Sındırgı’nın doğallığı mutluluğu zirve yapacak, eğitime olan desteğimiz de her zaman devam edecek” dedi.

Yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen söyleşi programına Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçe kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri katıldı.

Program sonunda yazarlara Sındırgı’nın coğrafi işaretli Yağcıbedir halısı hediye edildi.