Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi (BUTTİM) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, yeniden devreye alınan enflasyon düzeltmesinde işletmelere vergi muafiyeti getirilmesi gerektiğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Enflasyon düzeltmesi üzerine değerlendirmede bulunan BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, “Daha önce de uygulamaya konularak bilançoların daha gerçekçi ve güncel hale gelmesini sağlayan enflasyon düzeltmesi, enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerini daha doğru bir şekilde yansıtma fırsatı sunarak, işletmelerin gerçek mali durumlarını daha net görmelerini ve ekonomik kararlarımızı daha sağlam temellere dayandırmamızı sağlayacaktır. Ancak, bu uygulamanın getireceği potansiyel vergi yükümlülükleri konusunda endişelerimiz bulunmaktadır. Enflasyon düzeltmesi uygulanırken, yüksek enflasyon, finansal kırılganlık ve ekonomik belirsizliklerle mücadele etmek durumunda kalan işletmelerimize vergi muafiyeti tanınması ve finansal yüklerini azaltacak önlemler alınması gerekmektedir. Bu konuda atılacak adımlar, üretim ve istihdam süreçlerimizin sürdürülebilir bir şekilde devam edilebilmesi ve ekonomik zorlukların artmaması açısından büyük öneme sahiptir. Vergi muafiyeti, şirketlerimizin üretim ve istihdam alanındaki performansına destek olacaktır. Bu süreçte, devletimizin ve iş dünyasının iş birliği içinde hareket etmesi, işletmelerimizin bu dönemde ayakta kalabilmesine imkan sağlayacaktır.” dedi.