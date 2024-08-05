Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Halk Oyunları Topluluğu olarak, 17-28 Temmuz tarihleri arasında Portekiz’in başkenti Porto’da gerçekleştirilen 43. Danças do Mundo World Dances Festivali’ne Türkiye adına katıldı.BURSA (İGFA) - Festivalde Senegal, Meksika, Polonya, Uruguay, Portekiz, Makedonya ve Slovakya’dan da dans toplulukları yer aldı. Toplam 28 öğrenci, 3 müzisyen ve 2 idareci ile Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden halk oyunları sergileyen BUÜ Halk Dansları Topluluğu, izleyicilerden alkış almayı başardı. Festivalin genel yönetmenliğini yürüten Domingos Florim, uzun yıllardır ilk defa Türkiye’den bir grubun festivalde yer aldığını ve bunun Türk kültürünü tanımak adına bir fırsat olduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLER TÜM KATILIMCILARA TÜRK YEMEĞİ VE TATLISI SUNDU

Festival kapsamında Porto, Espinyo, Santa Maria de Farda, Tirsu, Romarizne ve Angencilhe gibi şehir ve kasabalarda gösterilerini yapan Topluluk, bir programında da Türk halk oyunlarını Öğr. Gör. Nazım Gürak eşliğinde, festivaldeki tüm gruplara öğretti. Ayrıca BUÜ Halk Dansları Topluluğu üyesi kız öğrenciler, Türk mutfağından çeşitli yemek ve tatlı örnekleri hazırlayarak festivale katılan tüm gruplara sundu.

REKTÖR YILMAZ’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Organizasyon hakkında değerlendirmede bulunan topluluk danışmanı Öğ. Gör. Nazım Gürak, en anlamlı ve özel gösterilerini yaşlı bakımevinde gerçekleştiğini söyledi. Gösteri sonrası BUÜ öğrencilerinin uzun süre yaşlılarla birlikte sevgi yumağı olduğunu ve çok duygusal anların yaşandıklarını belirten Gürak, topluluğun festivale katılabilmesine destek olan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve tüm üst yöneticilere teşekkür etti.