İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siberağ-4" operasyonları çerçevesinde çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve banka ya da kredi kartı kötüye kullanımı gibi suçlara yönelik yapılan çalışmalarda 86 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, bu operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 26 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda, yakalanan zanlıların elinde ruhsatsız tabancalar, birçok bilgisayar, sahte ehliyetler ve çeşitli dijital materyallerin ele geçirildiği ve şüphelilerin hesaplarında toplamda 91 milyon 400 bin lira işlem hacmi bulunduğu ifade edildi. Bakan Yerlikaya, hem kara hem de siber vatanda suçla mücadelelerinin kesintisiz süreceğini vurgulayarak, operasyonu gerçekleştiren Jandarma personelini tebrik etti.