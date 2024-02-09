Üniversite-Sanayi işbirliğinin son halkası Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şubesi oldu. BUÜ yönetimi, İnegöl İşletme Fakültesi özelinde MÜSİAD İnegöl Şubesi ile ortak çalışma protokolü imzaladı. Yürütülecek işbirliği sayesinde öğrenciler için yeni staj, uygulama dersi ve istihdam imkânları oluşturulacak. Hazırlanan Protokole Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu imza attı.



ÖĞRENCİLER İŞ HAYATINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYOR



Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, protokolün hazırlanmasında ve imzalanmasında büyük emekleri bulunan İnegöl Genç MÜSİAD ile İnegöl İşletme Fakültesi yöneticilerine teşekkür etti. Öğrencilerin iş dünyası ile irtibatının daha da artırılması, mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Gençlerimize verdiğimiz nitelikli eğitim-öğretimin kalitesini her geçen gün daha da yukarılara çekmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra mesleki anlamda da mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlanmaları için iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerimizi ve ikili ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bu sayede gençlerimiz için daha fazla staj, uygulama dersi ve mezuniyet sonrası istihdam olanağı doğuyor. İmzaladığımız işbirliği protokolleri de bu konuda en büyük destekçimiz oluyor. İnegöl MÜSİAD Başkanlığına, Genç MÜSİAD’a ve İnegöl İşletme Fakültemizin yöneticilerine örnek işbirliklerinden ötürü teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



BİLİMİN GÜCÜ TECRÜBE İLE BULUŞACAK



MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu ise Bursa Uludağ Üniversitesi ile uzun zamandır yürütülen üniversite-sanayi işbirliği çalışma alanlarının genişletiliyor olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. İşbirliğinin her iki taraf için de faydalı sonuçlar doğuracağına inandığını vurgulayan Bahri Sinan Yazaroğlu; “Akademik çalışma ve bilimin gücünü tecrübeyle bir araya getirmek amacıyla bu protokolü imzalıyoruz. Üniversitemiz ile iş dünyamızın güç birliği yapması hepimiz için büyük önem taşıyor. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İşbirliğimiz hayırlı olsun” dedi.



İmza töreninde BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı ile İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt ve Genç MÜSİAD Başkanı Enes Malik UBUZ, MÜSİAD İnegöl Şubesi Üniversite Sanayici İşbirliği Komisyon Başkanı Burak Helvacı, MÜSİAD Akademi Komisyon Başkanı Av. İbrahim Şentürk ve MÜSİAD İnegöl Şube Müdürü Emin Süküt’ de hazır bulundu.

Kaynak: Bülten