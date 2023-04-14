Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ), 2020 ile 2023 yılları arasında hayata geçirilen ısı dönüşüm projeleri sayesinde aylık ortalama 4 milyon liraya varan tasarruf oranlarına ulaşıldı.

BUÜ Yönetimi tarafından göreve atandıkları 2019 yılının hemen ardından başlatılan enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar nihai sonuçlar vermeye başladı. Hazırlanan projelerin 2020 yılında uygulamaya konulmasının ardından Üniversite bünyesindeki 14 farklı binada ısı dönüşümüne yönelik yatırımlar yapıldı. 2023 yılında tamamının bitirilmesiyle birlikte üniversite bütçesindeki tasarruf oranları da netleşmiş oldu. Hesaplamalara göre bir önceki yıla göre ortalama 4 milyon TL’ye varan enerji tasarrufu sağlandığı tespit edildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile BUÜ Hastanesi’nde dönüşümü tamamlanan ısı merkezine inceleme ziyaretinde bulundu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali ve yöneticilerin de eşlik ettiği ziyarette, merkezde yapılan yenileme çalışmaları ve faaliyetler hakkında bilgi verildi. Tamamlanan ve yeniden hizmete açılan ısı merkezinde açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, başlatılan enerji ve ısı tasarrufu çalışmalarında BUÜ Görükle kampüsünde yer alan Üniversite Hastanesi, Temel Tıp Bilimleri, Deney Hayvanları, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık Binası, Fen Edebiyat Fakültesi E Blok, Fen Edebiyat Fakültesi F-G Blok, Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Binası, Ziraat Fakültesi A-B Blok, Ziraat Fakültesi C Blok, Ziraat Fakültesi D Blok, Basımevi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu C Blok, Büyükorhan Meslek Yüksekokulu ve Anaokulu binalarında ısıtma sistemlerinin dönüşümlerinin tamamlandığı bilgisini paylaştı.

“Daha iyisi varken, kolaya kaçmıyoruz”

Dönüşüm çalışmalarını yapan teknik personele teşekkür eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Isınma giderlerimizde yüzde 30 tasarruf sağlamak üzere 35 yılı aşkın süre önce yapılmış ısı merkezini kapatmak ve binalarda lokal ısıtma sistemlerini kurmak niyetindeydik. Bu maksatla yalnız hastanemize yaptığımız yatırımda 2 yıldan daha kısa bir sürede bunun geri dönüşünü alacağız. Elimizde imkânlar varken daha ucuza daha mükemmelini yapmak varken işin kolayına kaçmıyoruz. Yavaş yavaş tasarruf bilincini yerleştirmemiz lazım. Türkiye şu anda enerjiyi dışarıdan tedarik eden bir ülke. 15 milyon 500 bin metrekare kampüs alanımız var. Her noktada iktisada riayet etmemiz gerekiyor” dedi.

Hedef yüzde 30 tasarruf

Konuyu bizzat takip eden ve çalışmaların sorumluluğunu üstlenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün ise; “Verimleri gittikçe düşen ısıtma sistemlerini ve ekipmanlarını daha verimlileri ile değiştirerek enerji tasarrufu sağlamaya odaklandık. Bu çerçevede üniversitemize ait 14 binada ısıtma sistemleri ve kazan dairelerinde renovasyon projeleri gerçekleştirdik. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak doğalgaz tüketimini toplamda yüzde 30 azaltmayı hedeflemiştik. Mevcut projelerin tüketime etkilerini gördükçe bu oranın daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Sadece Görükle kampüsünde geçtiğimiz yıl 48 milyon TL’yi geçen doğalgaz tüketim bedeli faturalarımıza yansıdı. Bu yıl ise aylık ortalama 4 milyon TL’yi bulan tasarruf oranlarına ulaştık. Kaynak buldukça geri dönüş süresi az olanlardan başlayarak dönüşümleri yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.