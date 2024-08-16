Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), uluslararası akademik-bilimsel ilişkileri geliştirmek adına 2024-2025 Akademik döneminde öğrenim hareketliliği ile gönderilecek öğrencileri için “Erasmus Hatırası-İyi Yolculuklar Etkinliği” düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte keyifli anlar yaşandı. Programda, 2023-2024 akademik döneminde öğrenim ve staj hareketliliğini tamamlayan öğrenciler de bilgi birikimlerini yeni dönemde gidecek öğrencilere aktardı. BUÜ, bu yıl 16 farklı Avrupa ülkesine toplam 121 öğrenci gönderecek. Öğrenimlerinin bir dönemini o ülkede geçirecek öğrenciler, eğitim ve stajlarını da yine gittikleri yerde tamamlayacak.

Unutulmaz bir deneyim olacak!

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, öğrencilerin gidecekleri ülkelerde öğrenim süreçlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ricasında bulundu. Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan çanta ve tişörtleri öğrencilere takdim eden Rektör Yılmaz; “Üniversite hayatınızın en kıymetli dönemlerinden birisi için yakın zamanda farklı ülkelere gideceksiniz. Oradaki eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleyecek, yeni arkadaşlıklar edinecek ve en önemlisi de gittiğiniz ülkenin sosyal-kültürel birikimlerime yakından şahitlik edeceksiniz. Sizler için unutulmaz bir deneyim olacak. Bugüne kadar binlerce öğrenciyi Avrupa’ya gönderdik. Oradan da binlerce öğrenci ağırladık. Eramus programı, bu anlamda bizlere son derece değerli katkılar sağlıyor. Sizlerin de bu imkanı en iyi şekilde değerlendireceğine hiç şüphem yok. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Döndüğünüzde edindiğiniz deneyimleri sizden sonra oralara gidecek arkadaşlarınıza aktarın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.

Doğru planlama ve eşit iş yükü başarıyı getiriyor

Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru ise Rektör Yılmaz’a öğrenciler için unutulmaz bir anı olan bu etkinliğe katıldığı için teşekkürlerini iletti. Bu tür projelerdebaşarının iyi bir ekip çalışmasıyla ortaya çıktığının altını çizen Doç. Dr. Recep Yücedoğru, doğru planlama ve eşit dağıtılmış iş yükü ile bu sonuca ulaştıklarını vurguladı. Yücedoğru, öğrencilerin eğlenceli, öğretici ve harika hatıralarla dolu bir hareketlilik geçirmeleri temennisinde bulundu.

Etkinliğe 2023-2024 akademik döneminde öğrenim ve staj hareketliliğini tamamlayan öğrenciler de katıldı. Romanya, Polonya ve Portekiz’den gelen 12 öğrenci; Tıp Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ileErasmus Koordinatörlüğündeki stajlarını sürdüren öğrenciler,BUÜ’deki imkanlardan çok memnun kaldıklarını ve yaptıkları stajın kendilerine çok şey kattığını ifade etti.

İlk defa 8 proje onaylandı

BUÜ Erasmus Koordinatörlüğü, tüm dünya ile değişimi sağlayan KA171 desteklerine 24 farklı proje ile başvuru yaptı ve bu yıl ilk defa 8 proje aynı anda hibelendirildi. 2024-2025 akademik yılından itibaren Kosova, Azerbaycan, Cezayir, Fas, Lübnan, Tunus, Ürdün ve Gambiya’da bulunan üniversite ve merkezlerle öğrenci ve personel değişimi yapılmaya başlanacak.

KA171 projelerinde elde edilen bu başarı öğrencilerle birlikte pasta kesilerek kutlandı.